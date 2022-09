"Please train your drivers better" cyclist tells DPD after tailgating delivery driver traps bike under van; Cyclists call for safer infra for kids hours before teen injured in hit-and-run; RideLondon entries open; Marginal games + more on the live blog

The road racing season may be coming to a familiar autumnal end but the Giro d'Italia has kept the flame alive by announcing a trio of stages for next year's edition...

🎉 We can finally tell you: the #Giro d'Italia 2023 will take off from Abruzzo! 🇮🇹 🎉 Finalmente possiamo dirvelo: il #Giro d'Italia 2023 partirà dall'Abruzzo! 🇮🇹 👇 pic.twitter.com/XF2GcqMz1I — Giro d'Italia (@giroditalia) September 28, 2022

An 18km ITT with a punchy finish, reminiscent of recent Giro TTs in Budapest and Bologna, is the next Grand Tour stage we'll watch...only 220 days to go...

Stage 1⃣ | Tappa 1⃣ ⭐️⭐️ ⏱️ Fossacesia Marina - Ortona Costa dei Trabocchi 18.4 km #Giro 👇 pic.twitter.com/ejn8vSwdSm — Giro d'Italia (@giroditalia) September 28, 2022

Then it's time for the fast men...

Stage 2⃣ | Tappa 2⃣ ⭐️ 🚴‍♂️ Teramo - San Salvo 204 km #Giro 👇 pic.twitter.com/5YfohDOWLT — Giro d'Italia (@giroditalia) September 28, 2022

The race returns to the Abruzzo region on stage seven for the first mountain summit finish and a return to Gran Sasso where Simon Yates won in 2018...